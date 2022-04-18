في معرض تعليقه على اعتقال طبيبه الخاص و35 طبيبا آخر، بتهمة تلقي رشاوى، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على عدم التسامح مع الفساد في المجال الطبي.

وخلال اجتماع مع وزير الصحة والمدعي العام ورئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس اليوم الاثنين، قال لوكاشينكو: «أعرف مسار هذه العملية جيدا، كانت تحت سيطرتي. لم تبدأ اليوم وليس بالأمس.. لقد حذرت وزير الصحة من هذا. لكن حتى اليوم هناك 35 شخصا اعتقلوا.. أنا متأكد من أن هؤلاء ليسوا كل من يجب أن يعتقلوا»، وفق وكالة تاس الروسية.



وذكّر الرئيس البيلاروسي، بالقضية المرفوعة ضد أطباء العظام، والتي بدأت في عام 2018، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يخبروا فقط الأشخاص المستلقين على طاولة العمليات، أي قطع غيار مستوردة لتقويم العظام سيستعملونها في أجسامهم لكنهم تلقوا رشاوى معتبرة من الأجانب لهذا الغرض، وقال إنه في بعض الحالات، تم العثور على 300 ألف و650 ألف يورو أثناء عمليات البحث في المنزل فقط.



وحذر لوكاشينكو في الوقت نفسه قائلًا: «الذين يستفيدون من مصائب الناس لن تكون هناك رحمة»، فيما قارن رئيس الدولة الفساد بالحرب، وصرّح بهذا الشأن: «من أين تبدأ الحروب؟ في الأساس أي حرب تقوم على الظلم والفساد».



وأصدر رئيس بيلاروس تعليمات لوزير الصحة في بلاده، دميتري بينيفيتش، بزيارة مركز الاحتجاز من أجل تقرير مصير أخصائيي جراحة العظام المحتجزين هناك بتهمة الفساد (تلقي الرشاوى).



ولفت الرئيس إلى ضرورة تحديد ما يجب عمله مع هؤلاء الأشخاص، مع مراعاة طلب الإفراج عنهم بكفالة، مؤكدًا للوزير «عدم التسامح، ولكن الإفراج بكفالة بعد أن يعوضوا الضرر الجسيم الذي لحق بالدولة.