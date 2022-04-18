قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جينيت يلين لن تشارك في أي اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي سيحضرها ممثلون روس.

وأضافت بساكي، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "أكدت وزيرة الخزانة أنها لا تخطط لحضور الأحداث أو الاجتماعات التي يشارك فيها الروس".

كان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على مناقشة مشاركة أوكرانيا في قمة مجموعة العشرين المقبلة، ومنع روسيا من المشاركة فيها.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي -خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء- أنه من الصعب التكهن بشأن تنظيم قمة العشرين، مشيرة إلى أن القمة ستعقد بعد 7 أشهر.