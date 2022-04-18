نشوب حريق بمحل أحذية في منطقة ميامي بالإسكندرية

سيطرت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، على حريق نشب في محل أحذية، كائن في شارع جمال عبد الناصر، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول نشوب حريق في محل أحذية، بمنطقة ميامي، شرقي الإسكندرية.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار الذي أسفله المحل.

ووفقا لمصدر أمني، تم قطع المرافق عن المحل بواسطة المختصين، حتى إنتهاء عملية التبريد، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.