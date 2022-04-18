بوتين يطالب الحكومة بزيادة دخل موظفي الحكومة والمتقاعدين لتتوافق مع التضخم

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بزيادة دخول موظفي الدولة ،وأصحاب المعاشات، والإعانات الاجتماعية.

وخلال جلسة للحكومة انعقدت عبر الفيديو، قال بوتين اليوم الاثنين إنه ينبغي تعديل هذه الدخول لتتوافق مع معدل التضخم الذي قال إنه بلغ 5ر17%.

وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي في بلاده استقر بوجه عام بعد مضي نحو شهرين على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم بوتين الغرب بشن "حرب خاطفة" على اقتصاد بلاده من خلال العقوبات، التي فرضها لكنه قال إن هذه الحرب فشلت.

ووجه بوتين الحكومة إلى ضخ أموال جديدة في الاقتصاد من أجل إنعاش الاستهلاك، وقال:" من المهم للغاية الآن دعم الطلب الداخلي لتفادي انكماشه بشكل زائد عن الحد"، ورأى بوتين أن الحكومة يمكنها أن تستخدم لهذا الغرض أموال الميزانية بشكل مباشر أو استخدامها كمساعدات ائتمانية.

وكشف بوتين أن الموارد المخصصة لهذا متوفرة بالفعل لأنه تم تحقيق "فائض ميزانية بمستوى قياسي" في الربع الأول من العام.

كان الغرب فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد الهجوم الذي شنته على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل انكماشا بنسبة 2ر11% في هذا العام ليكون ذلك هو أكبر انكماش يسجله منذ عام 1994.

ورأى خبراء اقتصاديون أن البطالة والتضخم سيرتفعان في روسيا بشكل ملحوظ وتوقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى يبلغ نحو 20%.