قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل سيدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، بسبب خلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اعتدى على المجني عليها بواسطة "شومة" لرفضها إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة.

وأضافت التحريات، أن المتهم تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، مشيرا إلى أن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة لرفضها إعطائه المال لشراء المخدرات.

وأشارت التحريات، إلى أنه عقب ذلك اعتدى المتهم بالضرب على المجني عليها بواسطة شومه، مما أسفر عن إصابتها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة وسط بركة من الدماء، ولاذ المتهم بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وبعمل التحريات تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، وأمكن ضبطه واقتياده لديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.