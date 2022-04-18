الأرصاد عن طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة و فرص لهطول أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين تشهد انخفاضًا، مقارنة بدرجات الحرارة التي تم تسجيلها أمس الأحد بنحو سبع درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية، إذ تتجاوز درجة اليوم الـ32 درجة.

وأفادت بأن اليوم الاثنين يشهد فرصًا لهطول أمطار تكون خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح، السلوم، الإسكندرية)، ذاكرة أن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأوضحت أنّ الطقس خلال فترة النهار يكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فأشارت غانم إلى أن درجات الحرارة تشهد حالة من الانخفاض إذ تُسجل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أنّ الأجواء تكون مائلة للبرودة على شمال البلاد خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.