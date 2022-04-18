ثلاثة نجوم يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في دوري NBA

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انحصرت جائزة أفضل لاعب في موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بين ثلاثة لاعبين هم حامل اللقب الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناجتس) والكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الأحد.

ويبدو يوكيتش مرشحاً للاحتفاظ بلقبه اذ بلغ معدله 27.1 نقطة و13.8 متابعة و7.9 تمريرات حاسمة في المباراة، ليساهم في احتلال دنفر للمركز السادس في المنطقة الغربية.

واستهل دنفر سلسلته في الدور الاول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بخسارته أمام جولدن ستايت ووريرز 107-123، في مباراة كان خلالها يوكيتش أفضل المسجلين عند الخاسر مع 25 نقطة إلى 10 متابعات.

في المقابل، أنهى إمبيد الموسم العادي كأفضل مسجل للمرة الاولى في مسيرته مع معدل 30.6 نقطة إلى 11.7 متابعة و4.2 تمريرات حاسمة في المباراة، ليقود سفنتي سيكسرز للمركز الرابع في المنطقة الشرقية.

وخرج سفنتي سيكسرز فائزاً من مباراته الاولى في الدور الأول للـ "بلاي أوف" أمام تورونتو رابتورز.

من جهته، ساهم أنتيتوكونمبو المتوج بلقب الأفضل في الموسم المنتظم عامي 2019 و2020 وفي النهائيات خلال فوز باكس باللقب العام الماضي، في احتلال فريقه للمركز الثالث في المنطقة الشرقية مع معدل 29.9 نقطة و11.6 متابعة و5.8 تمريرات حاسمة.

وفاز باكس في مواجهته الاولى في "بلاي أوف" مع شيكاغو بولز 93-86.

ويعتبر الفرنسي رودي جوبير حامل اللقب المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل مدافع وذلك للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام 2018 و2019 و2021، ما سيجعله من بين الأكثر تتويجاً إلى جانب الكونغولي-الاميركي ديكيمبي موتومبو وبن والاس.

وتضم القائمة إلى جانب جوبير، ميكال بريدجز (فينيكس) وماركوس سمارت (بوسطن سلتيكس).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب متطور الثلاثي جا مورانت الذي قاد ممفيس لاحتلال المركز الثاني في المنطقة الغربية، وداريوس جارلاند (كليفلاند كافالييرز) وديجونتي موراي (سان أنتوني سبيرز).

كما يتنافس سكوتي بارنز (تورونتو رابتورز) وكايدي كانيننجهام (ديترويت بيستونز) وإيفان موبلي (كليفلاند كافالييرز) على لقب أفضل لاعب ناشئ، وتايلور هيرو (ميامي هيت) وكام جونسون (فينيكس) وكيفن لوف (كليفلاند) على أفضل لاعب سادس.

أما في فئة أفضل مدرب، فقد انحصر اللقب بين تايلور جنكينز (ممفيس جريزليز) وإريك سبويلسترا (ميامي) ومونتي وليامس (فينيكس).

وسيتم الاعلان عن اسماء الفائزين تباعاً في الاسابيع المقبلة بعد تصويت من قبل مجموعة من الاعلاميين المتخصصين.