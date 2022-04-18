أكد إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، على أنه يثق في قدرات لاعبي فريقه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، على حساب مازيمبي الكونغولي.

وتعادل مازيمبي مع بيراميدز، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «قدمنا مباراة قوية، وحاولنا تحقيق الفوز قبل الذهاب إلى الكونغو، لكن الأمر الأهم أننا لم نستقبل أهداف هنا».

وأضاف: «أهدرنا العديد من الفرص السهلة للتسجيل، وكنا نريد التقدم بالأفضلية قبل مباراة الإياب، ولكننا ظهرنا بشكل مميز على مستوى الدفاع، وحاولنا تسجيل الأهداف، لكن عدم التوفيق لازمنا في اللمسة الأخيرة».

وأوضح: «سنعمل على تصحيح الأخطاء والتحدث مع اللاعبين واللعب على العامل النفسي من أجل خطف بطاقة العبور من الكونغو».

وشدد: «لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تخطي عقبة مازيمبي، رغم صعوبة اللقاء والأجواء هناك لكننا قادرين على التأهل».

وأتم: «المباراة ما زالت في الملعب، رغم بعض التحجيم من حكم اللقاء في وسط الملعب، إلا أن قرار الحكم لم تؤثر في سير المباراة، وسنلعب للتأهل في الإياب».