بريطانيا: القبض على شاب هاجم ضابطي شرطة بسكين وسط لندن

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، القبض على رجل بعد أن هاجم ضابطيّ شرطة بسكين في وسط لندن.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، لا يزال التحقيق جاريا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

وتم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا، ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة لندن.

وتشتهر المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك بالسياح حيث تقع بين قصر باكنجهام ومجلس النواب.