مسؤول أمريكي: ماريوبول ما زالت محل نزاع

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير اليوم الإثنين، إن مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا لا تزال محل نزاع، حيث يبدو أن روسيا أرسلت تعزيزات إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين "تقييمنا هو أن ماريوبول لا تزال محل نزاع، إنها لا تزال تحت التهديد من الجو، من الضربات الصاروخية والقنابل التي يتم إسقاطها من الجو، وبالطبع المدفعية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المسؤول أن هناك نحو 76 كتيبة تكتيكية روسية في جنوب وشرق أوكرانيا حالياً، بزيادة نحو 11 في الأيام الأخيرة.