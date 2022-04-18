الرئيس الإيراني محذرا إسرائيل: أى تحرك من الأعداء سيواجه برد حازم

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، تحذيرا لإسرائيل، قائلا "أي تحرك من جانب الأعداء سيواجه برد حازم".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن رئيسي القول: "على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه إذا كان يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب أي تحرك له، وفي حال القيام بأي تحرك ضد شعبنا، فإن قواتنا المسلحة ستستهدف مركز الكيان الصهيوني، وتقض مضجعهم".

وشدد بالقول :"أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه برد حازم.. وقدراتنا العسكرية أصبحت معروفة ليس فقط على صعيد المنطقة بل حول العالم".