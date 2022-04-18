تداول 52 ألف طن بضائع و318 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا إذ سجلت الهيئة وصول وسفر 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة ومتنوعة و318 شاحنة و12 سيارة ملاكي.

وأعلنت الهيئة وصول سفينتي بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع، ذاكرة أن إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الصادرات حققت تداول 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و11 سيارة، كما حققت حركة الواردات تداول 508 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة وسيارة ملاكي واحدة.

وأضافت أن ميناء سفاجا شهد مغادرة السفينة INC FORTUNE رافعة علم سنغافورة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 سيارات ملاكي، ومغادرة السفينة الحرية بـ 74 شاحنة بحمولة 1806 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنات فارغة.

وذكرت أن ميناء نويبع شهد استقبال ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث حققت تداول 27 شاحنة بحمولة 508 أطنان بضائع عامة و43 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 528 راكب بموانيها.