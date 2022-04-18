السجن 15 سنة لمزارع متهم بحيازة 60 فرشا لمخدر الحشيش في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، حكمها في القضية رقم 3792 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة لسنة 2021، بمعاقبة مزارعًا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "خالد س ع"، 27 عامًا، مزارع، مقيم في عزبة المنشار بمحافظة الإسماعيلية؛ بحوزته 60 قطعة (فرش) لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5690 جراما، وذلك حال استقلاله سيارته.

وتبين حيازة المتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها، وبالعرض على جهات التحقيق أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.