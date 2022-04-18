عضو لجنة الأسرى لـ«الشروق»: على الفصائل الفلسطينية التفاعل مع الجهود المصرية لإنهاء الانقسام

قال عبد الناصر فروانة، عضو لجنة إدارة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هي ركن أساسي في القضية الفلسطينية، لكنها تأثرت بالانقسام، مشددًا على أن الأسرى يعانون من آثار الانقسام وتداعياته السلبية، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وقدم فروانة في تصريحات لـ "الشروق"، التحية لمصر، بسبب ما تبذله من مجهودات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام.

ودعا فروانة، جميع الأطراف الفلسطينية على رأسها حركتي فتح وحماس إلى التجاوب مع الجهود المصرية واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الانقسام وفاءً لتضحيات الأسرى ودماء الشهداء، مشددًا على أن الوحدة هي سر القوة للفلسطينيين.

يذكر أن 17 أبريل "يوم الأسير الفلسطيني" يعود إلى العام 1974، حين أقره المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، يوما للوفاء للأسرى والمعتقلين وقضيتهم العادلة.

ومنذ ذلك التاريخ، والشعب الفلسطيني يحييه داخل فلسطين والشتات. وفي 2008 أقرته الجامعة العربية في قمة دمشق يوما عربيا للتضامن مع الأسير الفلسطيني، لتذكير العالم بما يتعرض له الفلسطينيين من اعتقالات يومية وجماعية، وما يُعانيه أسرى فلسطين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة لا حصر لها.

ويُقدر عدد حالات الاعتقال منذ العام 1967 بنحو مليون حالة اعتقال، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وهي النسبة الأكبر في العالم، مقارنة بعدد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. و تلك الاعتقالات تتم بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي.

وتحل ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" هذا العام، في ظل وجود ما يُقارب من (4500) فلسطيني وفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (160) طفلا، و(32) فتاة وامرأة، وأكثر من (600) أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم (22) أسيرا يعانون مرض السرطان أخطرهم الأسير ناصر أبو حميد، وجميعهم يعانون الإهمال الطبي، ومنهم (530) معتقلا إداريا، دون تهمة أو محاكمة. ومن بينهم (549) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

وأدت قسوة المعاملة وتصاعد الانتهاكات والجرائم كالتعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي والعنف والقمع المنظم والحرمان من الزيارات والتعليم والعلاج إلى استشهاد (227) أسيرًا.