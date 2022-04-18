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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين وصول الفائض التجاري لإندونيسيا خلال آذار/مارس الماضي إلى 53ر4 مليار دولار وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وذكر مكتب الإحصاء الإندونيسي إن الفائض التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 33ر9 مليار دولار.

وزادت صادرات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 36ر44% سنويا إلى 5ر26 مليار دولار، في حين زادت الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ككل بنسبة 3ر35% إلى 14ر66 مليار دولار.

وزادت الواردات الإندونيسية خلال الشهر الماضي بنسبة 85ر30 % إلى 97ر21 مليار دولار، في حين زادت الواردات خلال الربع الأول بنسبة 97ر30% إلى 82ر56 مليار دولار.