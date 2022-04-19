فلسطين تباشر الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة طفل غرب مدينة أريحا

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باشرت النيابة العامة الفلسطينية إجراءات التحقيق، والشرطة في محافظة أريحا والأغوار إجراءات التحري، بواقعة وفاة طفل (6 سنوات) في «فيلا»، بمنطقة النويعمه الفوقا غرب مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول طفل إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعد غرقه في بركة سباحة داخل «الفيلا» حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا .

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين، أضاف ازريقات، أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول حيال الحادثة.