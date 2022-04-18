الأردن: استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج الصارم على أحداث الأقصى

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالمملكة؛ للاحتجاج «الصارم» على ما يجري بالمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال جلسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق ما أوردته قناة «المملكة» (رسمية) على موقعها الرسمي.

وقال الصفدي، إنه تم توجيه استدعاء السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس، لكنه لم يكن موجودا في عمان، وسيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة لإيصال رسالة المملكة الصارمة التي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية.

وأمس الأحد، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، سلطات الاحتلال إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف الإجراءات «اللاشرعية والاستفزازية».

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحام مستوطنين إسرائيليين للأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال، منذ مطلع أبريل الجاري، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًّا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.