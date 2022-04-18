السجن 15 عامًا لعامل نظافة متهم بحيازة 20 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأحد، "س.س.ال"، عامل نظافة؛ بالسجن لمدة 15 عامًا؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 20 طربة لمخدر الحشيش، وذلك في القضية رقم 1297 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين له، حيث ألقي القبض عليه، أثناء تواجده في الطريق العام في حالة ترقب، وممسكا في يدة حقيبة بلاستيكية، وبتفنتشه عثر بداخل الحقيبة على 20 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الإتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني.