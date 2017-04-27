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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 150 طربة حشيش بحوزة شخص بمطروح تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة للمخدرات المضبوطه للاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و50 ألف جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.