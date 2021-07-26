 الرئيس التونسي: ماضون في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته - بوابة الشروق
الإثنين 18 أبريل 2022 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي: ماضون في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته


نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:43 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:43 م

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّه يعمل على تمكين الشعب من التعبير عن إرادته، واصفاً القائلين بأن البلاد تشهد تضييقا وديكتاتورية بـ«الراقصين على الحبال».

جاء ذلك في كلمة ألقاها بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، خلال الاحتفال بالذكرى الـ66 لعيد قوات الأمن الداخلي.

وقال سعيد في مقطع مصور للرئاسة التونسية: «من يشتكي زورا وبهتانا من التضييق على الحريات والديكتاتورية، هم الراقصون على الحبال، ومتى انقطع حبل الرقص لا يترددون في صناعة حبل جديد من كل أنواع الألياف».

وأضاف: «هم في أمان بفضل قوات الأمن، لكنهم يتقلبون على وسادة اليأس والبؤس ويتوهمون أنهم أبطال».

وتابع: «نحن ماضون في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بأي بؤس سياسي».

فيما اعتبر سعيد القوى المعارضة "خصماء الدهر، لأن قضيتهم تقوم على اعتبار السلطة غنيمة ولا يضيرهم أن يرتموا في أحضان الداخل أو الخارج".

وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو 2021، على وقع فرض رئيس البلاد قيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك