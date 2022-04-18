أحمد أمين لأكرم حسني: مبروك يا صاحب العمر

هنأ الفنان أحمد أمين صديقه أكرم حسني على مسلسله الجديد "مكتوب عليا"، حيث نشر أمين على حسابه الرسمي بفيسبوك صورة لها وهو يكتب على ذراعه بطريقة مسلسل مكتوب عليّا "مبروك يا صاحب العمر"، وعلّق أحمد أمين ساخرًا "أخيرًا عرفت أشوف كام حلقة من مكتوب عليّا، صحيت من النوم لقيت مكتوب على إيدي كده، يا ترى إيه اللي هيحصلي؟"

وتفاعل أكرم حسني مع منشور محمد أمين، وكتب له "الله يبارك فيك يا صاحبي يا أبو قلب دهب".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمودالسيسي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.