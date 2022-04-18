«الكهرباء القطرية» تسجل أرباحا صافية بحوالي 106 مليون دولار في الربع الأول

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنها سجلت أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 389 مليون ريال قطري (86ر106 مليون دولار) مقابل 372 مليون ريال قطري في الربع نفسه من عام 2021.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم الأحد، بلغت ربحية السهم 35ر0 ريال قطري في الربع الأول المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي، مقابل 34ر0 ريال قطري في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 565 مليون ريال قطري في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 601 مليون قطري في الفترة نفسها قبل عام.

وتأسست شركة الكهرباء والماء القطرية عام 1990 ويبلغ رأسمالها 1ر1 مليار ريال قطري.

وتعمل الشركة في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.