إسرائيل تزعم: عشرات الآلاف من المسلمين أدوا صلواتهم بالأقصى بأمان

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «استدعاء نائب سفيرها لدى الأردن، وما صدر من إعلان للمتحدث باسم الخارجية الأردنية عقب هذا الاجتماع، يقوض جهود إحلال النظام والأمان في القدس، ويعطي دعما لمن ينتهك حرمة الأعياد، ويلجأ إلى العنف الذي يهدد حياة المواطنين المسلمين واليهود على حد سواء»، حسب وصفها.



وأضافت في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «ندعو العالم والضمير الإنساني لدعم إسرائيل في جهودها، لإحلال النظام والامان في القدس، والسماح بحرية العبادة في الحرم القدسي الشريف».



وتابعت: «وفي هذا الإطار تلتزم دولة إسرائيل وتعمل بلا توقف لضمان حرية الدين والعبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين في القدس في أيام الأسبوع والأعياد على حد سواء، وبالتأكيد خلال هذه الفترة التي يتزامن فيها عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان وليالي القدر، وعيد الفصح المسيحي».



وأردفت: «يعكس سلوك إسرائيل المتعمد في الحرم القدسي في الأسابيع الأخيرة هذه السياسة الراسخة والتصميم على تنفيذها. في الأسابيع الأخيرة، تصرفت شرطة إسرائيل بمسؤولية وانضباط وحذر في مواجهة العشرات من المشاغبين الذين قاموا في أفعالهم بتدنيس قيم الإسلام وقدسية الحرم»، وفقًا للبيان.



واستكملت: «إن ما قامت به شرطة إسرائيل، بما في ذلك يوم الجمعة الماضي، هو ما أتاح أداء عشرات الآلاف من المسلمين لصولاتهم في أمان. يأتي هذا الإجراء فقط بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، بما في ذلك المكالمات المتواصلة لحل هذه الأزمة».



واستطردت: «يجب على الجميع أن يدرك ذلك وألا يشارك في نشر أخبار كاذبة تماما، والتي لا تؤدي إلا إثارة الأجواء وتصعيدها، والتصريحات الداعمة لأعمال العنف، بما في ذلك رشق الحجارة، لا يمكن تصورها وتساهم في التصعيد، تحافظ إسرائيل على الوضع القائم وتتوقع من جميع شركائها إدانة المتطرفين المتورطين في التحريض والعنف».







يأتي استدعاء نائب السفير🇮🇱 الى وزارة الخارجية الأردنية ومن بعده ما صدر من إعلان للمتحدث باسم الخارجية الأردنية عقب هذا الاجتماع يقوض جهود إحلال النظام والامان في اورشليم القدس ويعطي دعما لمن ينتهك حرمة الأعياد ويلجأ إلى العنف الذي يهدد حياة المواطنين المسلمين واليهود على حد سواء. pic.twitter.com/IVIXGtTyY0 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 18, 2022