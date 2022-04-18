ضبط 50 طن أسمنت داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 50 أسمنت، مجهول المصدر، وبدون مستندات، تم تخزينهم داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبهم عن التداول في الأسواق، لرفع أسعارهم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء، بحيازة كمية كبيرة من الحديد، مجهول المصدر، وبدون مستندات، بقصد حجبهم عن الأسواق.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات وهي عبارة عن 1000 شيكارة أسمنت، وزن الواحدة 50 كيلو جرام، باجمالي 50 طنا، تم تجميعهم من شركات مختلفة، وتخزينهم بالمخالفة للقانون، وبيعهم أزيد من السعر الرسمي، مما يضر بالإقتصاد الوطني.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.