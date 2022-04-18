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الرئيس الكوري الجنوبي يرفض استقالة المدعي العام

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 9:42 ص

رفض الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، استقالة المدعي العام كيم أوه-سو.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "إن مون لم يقبل استقالة كيم لأن ولاية المدعي العام مضمونة"، مضيفا أن الرئيس يريد أن يستمع إلى آراء كيم كرئيس للسلطة التنفيذية.

وكان المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو، قد قدم استقالته، أمس الأحد، في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظمته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.

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