الرئيس الكوري الجنوبي يرفض استقالة المدعي العام

رفض الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، استقالة المدعي العام كيم أوه-سو.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "إن مون لم يقبل استقالة كيم لأن ولاية المدعي العام مضمونة"، مضيفا أن الرئيس يريد أن يستمع إلى آراء كيم كرئيس للسلطة التنفيذية.

وكان المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو، قد قدم استقالته، أمس الأحد، في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظمته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.