أفغانستان: هجمات باكستان الأخيرة تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن

ردت البعثة الدائمة لأفغانستان في الأمم المتحدة على الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة على مقاطعتي خوست وكونار، معلنة أن هجمات باكستان تمثل اعتداء على "سلامة أراضي أفغانستان".

وقالت البعثة في بيان إن هجمات باكستان الأخيرة على أفغانستان هي "انتهاك صارخ للقانون الدولي ، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة ، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي"، بحسب وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأحد .

وطالب البيان باكستان بوقف الهجمات على أفغانستان واحترام السلامة الإقليمية للبلاد.

ووجهت أفغانستان الاتهام إلى باكستان بشن غارات جوية أمس السبت أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان في مقاطعتي خوست وكونار وحذرت من "عواقب وخيمة" إذا استمرت مثل هذه الهجمات، وفقا للمتحدث باسم حركة طالبان التي تحكم البلاد، ذبيح الله مجاهد.

وقال مجاهد في رسالة عبر تطبيق واتساب أرسلت إلى الصحفيين إن طالبان أدانت بشدة الهجمات "الوحشية" ودعت باكستان إلى "عدم اختبار صبر الأفغان بشأن مثل هذه القضايا" مضيفا أن حوادث مماثلة يمكن أن "تؤجج العداوة" بين الدولتين الجارتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.