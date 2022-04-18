نيابة كوم أمبو بأسوان: حبس ربة منزل 4 أيام بعد اتهامها بالنصب على المواطنيين

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه له تهمة النصب والاحتيال على المواطنيين بمبالغ مالية كبير بعد أن أوهمتهم بتوظيفها.

وكان العشرات من الأهالي قاموا بتقديم عدة شكاوى إمام النيابة العامة تتهم فيها ربة منزل بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهمتهم بتوظيفها.

وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار لربة المنزل وقام قسم شرطة كوم أمبو بتنفيذ قرار الضبط الخاص بربة المنزل وإحضارها لديوان المركز.

وتم تحرير المحضر بواقع النصب وتم عرضه على النيابة العامة بكوم أمبو والتي قررت حبس ربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنيين بعد تحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم بعد أن اوهمتهم بتشغيلها وتوظيفها.