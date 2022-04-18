الاتحاد الإماراتية تسلط الضوء على استمرار الحوثيين في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء على استمرار الحوثيين في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية باستهداف مواقع الجيش، ومضاعفة الحشود العسكرية بكافة الجبهات واستغلال حسن النوايا في إعادة ترتيب صفوفه المتهاوية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "السلام أولاً" - أن دول المنطقة تتفق مع المبادرات الدولية وتجتمع مع الجهود المبذولة في ضرورة إحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب، عبر خطوات إيجابية ملموسة أثمرت هدنة مؤقتة لإطلاق النار، وإنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي سيقود المرحلة الانتقالية المقبلة للوصول إلى اتفاق سلام نهائي يضع حداً لهذه الحرب العبثية التي افتعلها الحوثي منذ 7 أعوام.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه مجلس القيادة الرئاسي خطواته للوصول إلى اتفاق سلام نهائي، وعودة قيادة البرلمان اليمني إلى عدن، وسط تفاؤل وتشجيع خليجي وعربي وعالمي لهذه الخطوات، يصر «الحوثي» على عدم استثمار هذه الفرصة الثمينة والمتمثلة بالرغبة الجادة لدى جميع الأطراف بإنهاء الصراع، بل يستمر في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية باستهداف مواقع الجيش ومضاعفة الحشود العسكرية بكافة الجبهات.