أحمد مرتضى: الزمالك سيمتلك أكبر عقود لألعاب الصالات في مصر

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء، لن تترك أقوى اللاعبين في ألعاب الصالات، مشيرأ إلى أن سياسة الأبيض الجديدة هي الحصول على توقيع أفضل اللاعبين بأي ثمن.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «نادي الزمالك سيمتلك أكبر عقود لألعاب الصالات في مصر، إذا كان هناك لاعب قوي وعقده منتهي، سنتمكن من التعاقد معه، لن نفرط في أي فرصة مقبلة».

وأوضح: «مجلس الإدارة أعطى صلاحيات كاملة من أجل شراء أفضل اللاعبين في ألعاب الصالات وتدعيم كل الفرق من أجل الاستحواذ على البطولات خلال الفترة المقبلة».

وشدد: «مجلس الإدارة طلب أن نشتري أفضل اللاعبين، النادي يمتلك أموال كثيرة جدا».

وأتم: «سندعم كل الفرق، طالما هناك إخلاص وعمل بشكل علمي ورئيس نادي قوي، كل هذه العوامل تجلب الأموال».