الخارجية الأمريكية: نتواصل مع مصر بشكل مستمر لحل الأزمة السودانية

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج أن واشنطن تتواصل بشكل مستمر مع مصر ودول جوار السودان لحل الأزمة الراهنة في الخرطوم.

وقال ويربيرج ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "واشنطن تدعو قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ضرورة تحمل المسؤولية إزاء حماية المدنيين في الخرطوم"، مشيرا إلى إجراء واشنطن تحقيقات لمعرفة ملابسات اندلاع الأزمة الراهنة في السودان.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل كل ما في وسعها لحماية الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين في السودان من خلال التواصل المستمر مع كافة المؤسسات الأهلية داخل وخارج الخرطوم، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد إزاء الأحداث الأخيرة في السودان.

وشدد ويربيرج على ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من هذه الأوضاع، محذرا في الوقت نفسه من عواقب الاستمرار في القتال على الشعب السوداني.