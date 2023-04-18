حلت الفنانة شيماء سيف، على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbcمصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.



ونفت معرفتها بالمقلب الذي تعرضت له، متطرقة بالحديث إلى أزمتها مع الفنانة انتصار؛ بسبب برنامج «نفسنة».



وبسؤال «جلال» لها: «انتصار مزعلاكي في إيه؟»، أجابت: «أنا اللي مزعلاها، في حلقة طلعت قالت كلام قليل الأدب وأنا كنت برد عليها وأقول لا، لما ذاعوه قالت إني عملت كده عشان أكسب الناس، لكن أنا كنت برد بجد».



وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.