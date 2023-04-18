كهربا عقب الفوز على سموحة: «كل فريق له جمهور إلا الأهلي له شعب»

علق محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وسموحة، التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الإثنين.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره سموحة، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، معلقا عليها: «اخجلتني يارب بكرمك و فضلك عليا ..الحمد لله».

وأضاف: «كل فريق وله جمهور إلا الأهلي له شعب، يتواجدوا أينما تواجد الأهلي .. شكراً جمهور الأهلي العظيم شكرآ لوجودكم دائمآ في ضهري شكرا لدعمكم ليا».