 تراجع تضخم أسعار المنتجين في الدنمارك إلى أدنى معدلاته خلال 25 شهرا - بوابة الشروق
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تراجع تضخم أسعار المنتجين في الدنمارك إلى أدنى معدلاته خلال 25 شهرا


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 7:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 7:59 ص

تراجع تضخم أسعار المنتجين في الدنمارك خلال مارس الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من عامين. وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع ملموس في تكاليف امدادات الطاقة.

وذكر مكتب الاحصاء الدنماركي أن أسعار المنتجين ارتفعت في مارس الماضي بنسبة سنوية بلغت 8ر3% مقابل زيادة نسبتها 3ر8% في الشهر السابق عليه.

وتمثل هذه النسبة أقل زيادة في أسعار المنتجين الدنماركيين منذ فبراير 2021، عندما بلغت نسبة التضخم في ذلك الشهر 1ر3%.

وتراجع مؤشر أسعار امدادات الطاقة في الدنمارك بنسبة سنوية بلغت 1ر36% خلال مارس الماضي، فيما ارتفع مؤشر استخراج المواد الخام والصناعة سويا بنسبة 3ر6%.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 5ر0% في مارس، بعد انخفاض نسبته 3ر0% في الشهر السابق عليه.


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