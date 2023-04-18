 الخارجية الأمريكية: العنف في السودان يمثل خطرا على كل الدول المجاورة - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: العنف في السودان يمثل خطرا على كل الدول المجاورة

سارة أحمد
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 2:46 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، إن العنف في السودان يمثل خطرا على كل الدول المجاورة، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل غبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، بعضها تعرض للقصف.

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أمس الاثنين، مقتل 180 شخصًا وإصابة 1800 آخرين، خلال ثلاث أيام من المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وقالت رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، هبة عمر لموقع "سودان تربيون" إن مستشفيات: الشعب وابن سينا وبشائر وبحري لقصف فيما جرى الاعتداء على المستشفى التركي تعرضوا للقصف.

ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي، مستمرة دون توقف في العاصمة الخرطوم والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، بما في ذلك المضادة للطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي.


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