البيت الأبيض ينصح الأمريكيين في السودان بعدم الخروج إلى الشارع

نصح البيت الأبيض، الأمريكيين الموجودين في السودان بعدم الخروج إلى الشارع، وذلك على خلفية الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ونفى البيت الأبيض وجود أي خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان حاليًا، داعيًا المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر للسودان في الوقت الراهن.

وشدد على أن «أي هجمات أو تهديدات للدبلوماسيين الأمريكيين غير مقبولة على الإطلاق»، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأمس الاثنين، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه لا توجد خطط لدى الحكومة الأميركية للقيام بعمليات إجلاء من السودان في الوقت الحالي، لكن يجب على الأمريكيين التعامل مع الوضع المتفجر هناك بمنتهى الجدية.

وأضاف كيربي في إفادة للصحفيين: «نحضّ المواطنين الأمريكيين في السودان على التعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية».

وأشار إلى تحذير أمني أصدرته وزارة الخارجية بشأن السودان، أمس الأول الأحد، وقالت فيه إنه لا توجد خطط للإجلاء بتنسيق من الحكومة الأمريكية حالياً؛ بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار.

وأضاف كيربي: «نتوقع أن يظل هذا قائماً».