قال فضل الله برمة، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن ما يشهده السودان يعد حربًا حقيقية، داعيًا أبناء وطنه للعمل معًا من أجل وقف هذه الحرب.

وأكد «برمة»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في السودان بالوقت الراهن من شأنه التأثير على المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن الأوضاع في السودان تزداد اشتعالًا مع مرور الوقت.

ودعا الدول العربية للعمل على وضع حدٍ للأزمة الجارية في السودان، متوقعًا أن تشهد بلاده حربًا أهلية، في ظل إصرار الأطراف كافة على المضي قدمًا في هذا الصراع، وهو ما من المتوقع أن يحمل تأثيرات واضحة على المنطقة.

وأشار رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إلى أن الصراع الذي تشهده بلاده في الوقت الراهن كان متوقعًا، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلٍ سلمي لهذا الصراع في أسرع وقتٍ ممكن.

وكان العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، قد أفاد بتجدد المناوشات بين الجيش السوداني وبين الميليشيات في العاصمة الخرطوم، بمحيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وذكر أن هذه المناوشات قلّت حدّتها في المدن السودانية الأخرى، وأن الأحوال تميل إلى الاستقرار، ولا يوجد أي تغيير جوهري في الموقف العملياتي العسكري.