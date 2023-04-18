ارتفاع الوفيات بألمانيا بنسبة 8% في مارس خلال تفشي الإنفلونزا

تسببت موجة الإنفلونزا في زيادة عدد الوفيات في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أن حوالي 94 ألف شخص توفوا في مارس 2023، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بمتوسط أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في هذا الشهر خلال الأعوام من 2019 حتى 2022.

وفي فبراير الماضي كان عدد الوفيات أعلى بنسبة 1٪ فقط من متوسط السنوات الأربع السابقة. وفي نفس الوقت الذي زاد فيه عدد الوفيات، سجلت ألمانيا عددا كبيرا من أمراض الجهاز التنفسي خلال مارس الماضي. ووفقا لتقرير الإنفلونزا الأسبوعي الصادر عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، فقد توفرت منذ نهاية فبراير الماضي كافة المعايير لحدوث موجة إنفلونزا.