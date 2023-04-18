 حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والنظافة بشوارع وأحياء مدينة الفيوم - بوابة الشروق
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حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والنظافة بشوارع وأحياء مدينة الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:28 م

أعلنت محافظة الفيوم، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة والنظافة بشوارع وأحياء مدينة الفيوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة؛ للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة بدأت صباح اليوم برئاسة الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، واستهدفت شوارع أحمد شوقي بحي غرب، وجمال عبد الناصر بحي شرق، وبطل السلام بحي الجون، بوصفها الأكثر كثافة بالإعلانات والأكثر ازدحاما بحركة المارة والسيارات.

وأضاف أن الحملة رفعت وأزالت الإعلانات المخالفة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، ورفعت تراكمات القمامة، لافتا إلى استمرار الحملة خلال الأيام القادمة بمختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم.


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