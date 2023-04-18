إصابة 9 أشخاص إثر تصادم عدة سيارات بالعاشر من رمضان

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة في الجسد؛ جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام دوران العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث، عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونقل المصابون إلى مستشفى ابن سينا في العاشر من رمضان، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.