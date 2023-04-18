مهاجم المقاولون: شوقي غريب صاحب الفضل في هدفي القاتل بمرمى الزمالك

قال فادي فريد، مهاجم المقاولون العرب، أن تعليمات شوقي غريب المدير الفني للفريق كانت السبب وراء هدفه القاتل في مرمى الزمالك.

وسقط الزمالك أمس الإثنين، في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام المقاولون العرب، بعد تعرض شباك الفارس الأبيض لهدف قاتل من فادي فريد قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري.

تقدم المقاولون العرب بهدف رائع من جون أوكلي، قبل أن يتعادل زيزو للزمالك في شوط المباراة الأول،1-1 وضاعف الزمالك النتيجة في الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها مصطفى شلبي 2-1، ومع نهاية المباراة تعرض لهدف قاتل من فادي فريد 2-2.

وصرح اللاعب تلفزيونيا بعد نهاية المباراة، أن تعليمات شوقي غريب قبل نزوله بمطالبته بالضغط على دفاعات الزمالك لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء كانت سببا في هدفه.

وأشار مهاجم المقاولون أنه قام بالضغط على حسام عبدالمجيد ونجح في استخلاص الكرة منه والتسديد ليسجل الهدف الثاني للمقاولون في مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري العام، برصيد 53 نقطة، بعد مرور 26 أسبوع، بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الرابع، ويملك الفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب انشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.