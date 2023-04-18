الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى مبادرة سياسية اسمتها بـ"الحل السلمي للأزمة السورية، وفق القرارات الأممية بعد فشل جميع المبادرات الدولية"، مطالبة حكومة دمشق لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل.

ودعت الإدارة الذاتية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، الحكومة السورية إلى أن "تظهر موقفاً مسؤولاً وأن تتخذ إجراءات عاجلة تساهم في إنجاح الحل"، معربة عن "استعداد الإدارة الذاتية للقاء حكومة دمشق، والحوار معها، ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية".

وأكد البيان ضرورة "توزيع الثروات والموارد الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين كل المناطق السورية، من النفط، والغاز، والمحاصيل الزراعية، لأنها ملك لجميع أبناء الشعب السوري، وضرورة مشاركتها من خلال الاتفاق مع حكومة دمشق عبر الحوار والتفاوض".

وجاء في البيان أيضاً، عزم الإدارة الذاتية على مكافحة الإرهاب، ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش"، والتنظيمات التي تهدد أمن سوريا والعالم.

وتسيطر الإدارة الذاتية على نحو 20% من مساحة سوريا في محافظة ريف حلب الشرقي والرقة ودير الزور والحسكة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.