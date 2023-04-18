حلت الفنانة شيماء سيف، على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم جلال ضيفته، قائلًا: «شعار حلقتنا لا للتنمر ولا داع للتذمر، رسالتي لكل الناس الوزن عمره ما كان مقياس».

وأضاف: «النهاردة ضيفتنا من الوزن التقيل، كسرت كل القواعد وحطمت كل النظريات، بقت فتاة أحلام الجيل، غيرت وجهة الرجل في الست اللي هيتجوزها، وبقت قواعد اختيار الزوجة كالتالي خد المدملكة وسيبك من الرفيعة».

وأكمل: «الجواز من الفتاة المكتنزة زي النجمة اللي جايلنا النهاردة له العديد من الفوائد، أولها بيتك عامر بالأصناف والموائد، تروح البيت تلاقي بامية محشي أقله مكرونة بالبشاميل، دمها خفيف عمرك منها لا تزهق ولا تمل، في الشتا مش هتحتاج دفاية وفي الشوبينج مش هتحتاج لبس كتير».

واختتم: «معانا مانيكان الفن، باليرينا السينما، غزالة الشاشة.. شيماء سيف».

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.