تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة في محافظة المنيا، حملة مرور على الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الدواجن والبدالين، ومنافذ أهلا رمضان، بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة، وتم تحرير 34 محضرا.

وأكد رئيس مركز مغاغة، أن ذلك يأتي ضمن الحملات الانضباطية والتفتيشية؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات المعروضة، والتأكد من صلاحيتها، وإحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية ومعارض أهلا رمضان؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وكانت الحملة، تحت إشراف وحضور عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز ومسئولي الإدارة التموينية، وشملت الحملة شارع الجمهورية الشرقي، وشارع السلام، ومنطقة المنشية بحي شمال المدينة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 34 محضرا ما بين: "محضر تجميع طن ونصف سكر تمويني مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، وتجميع سلع تموينية مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء، وهي 43 كرتونة زيت تمويني مدعم بجملة 516 زجاجة زيت سعة واحد لتر، وأسطوانتي بوتاجاز مدعم، عدم إعلان الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشار إلى المرور على المخابز البلدية، وتحرير 13 محضرا نقص وزن ما بين 8 و19 جراما في الرغيف الواحد، محضري تبديد دقيق مدعم بجملة 8 شكائر دقيق زنة 50 كيلو جراما، ومحضر تجميع 7 شكائر دقيق مدعم زنة 50 كيلو جراما بغرض بيعه في السوق السوداء، ومحضرين عدم الاحتفاظ بماكينة بيع الخبز بالمخبز.

ووجه رئيس المركز، إدارة التموين بمغاغة، بمتابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة العمليات لحل أي شكاوى للمواطنين.