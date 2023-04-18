الشرطة التونسية تمنع جبهة الخلاص الوطني المعارضة من تنظيم مؤتمر صحفي

منعت الشرطة التونسية، اليوم الثلاثاء، قياديي جبهة الخلاص الوطني المعارضة من تنظيم مؤتمر صحفي غداة إيقاف زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي وثلاثة قياديين آخرين للتحقيق في تهم التحريض ضد الدولة.

وقال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشرطة منعت القياديين من دخول مقر الجبهة في منطقة المنزه السادس، حيث كانت مرابطة في محيطه.

وأوضح الشابي: "منعونا من الدخول وأعلمونا أن تنظيم المؤتمر الصحفي ممنوع، لم يوضحوا الأسباب لكنهم ذكروا بأنها تعليمات".

ويتوقع أن تصدر الجبهة في وقت لاحق ردها أو خطط تحركها، وفق ما أفاد به الشابي.

ويجري تداول معلومات بشأن قرار وزارة الداخلية تحجير الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد في كامل أنحاء البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي على الفور من وزارة الداخلية.

وتقول الجبهة، التي تضم تجمعا سياسيا من أحزاب ونشطاء ومستقلين معارضين، إنها لا تعترف بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، وهي تطالب بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.