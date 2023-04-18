نظمت محافظة الوادي الجديد، حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وفاز عدد كبير من أبناء المحافظة حفظة القرآن الكريم، وتم تكريمهم مساء أمس في احتفالية ليلة القدر، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إنه تم عقد اختبارات للمتقدمين بالمسابقة من حفظة القرآن الكريم، وتم تصفية وتصعيد عدد من الفائزين بواقع 157 فائزًا على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأضاف أن الجوائز مالية وتم توزيعها للفائزين في احتفالية موسعة، شملت فقرات متنوعة وتلاوة للقرآن الكريم، بحضور جماهير المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي جوائز المسابقة بلغ نحو 250 ألف جنيه بدعم من المحافظة ووزارة الأوقاف.