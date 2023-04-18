بنزيما ينضم إلى رونالدو وميسي في قائمة أسطورية بدوري الأبطال

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حقق كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في مباراة فريقه وتشيلسي الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وتشيلسي، المقامة على ملعب ستامفورد بريدج حاليًا، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح خامس لاعب يصل إلى 150 مباراة على الأقل في دوري أبطال أوروبا.

وسبق النجم الفرنسي في تحقيق هذا الرقم الرباعي، كريستيانو رونالدو (183) - إيكر كاسياس (177) ليونيل ميسي (163) - تشافي هيرنانديز (151).