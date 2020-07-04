موافقة على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لباحثين بمرحلة الماجستير بكليتي الآثار والفنون الجميلة بالأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جلسة الاجتماع الدوري، لمجلس الدراسات العليا، بحضور وكلاء الكليات.



اعتمد المجلس في جلسته، قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي، شرط منح أي شهادة من الدراسات العليا لطلاب الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة المعاونة، وكذلك ضمن دورات الترقي لدرجة أستاذ مساعد، ودرجة أستاذ للسادة أعضاء هيئة التدريس.



وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم، والمناقشة، لعدد من الباحثين بمرحلة الماجستير، بكليتي الآثار، والفنون الجميلة، وتسجيل الخطط البحثية لرسائل الماجستير لعدد من الباحثين بكلية الآثار.