 كلوب بعد الفوز على ليدز: لعبنا أفضل مباراة لنا في الموسم - بوابة الشروق
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كلوب بعد الفوز على ليدز: لعبنا أفضل مباراة لنا في الموسم

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 12:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 1:04 ص

استطاع نادي ليفربول أن يستفيق وحقق انتصارا كبيرا على نظيره ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الإثنين، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

وتألق خط هجوم ليفربول المكون من ديوجو جوتا ومحمد صلاح وداروين نونيز وكودي غاكبو وسجلوا جميعهم أهداف الريدز اليوم.

وأشاد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه في لقاء ليدز.

ويعتقد كلوب في تصريحات بعد نهاية المباراة لشبكة سكاي سبورتس، أن هذه هي أفضل مباراة لعبها ليفربول هذا الموسم.

وقال كلوب: "أعتقد أنها أفضل مباراة خضناها هذا الموسم، مباراة جيدة حقا ، أهداف مثيرة من لاعبينا".

وأضاف كلوب في حديثه: "كانت هذه هي أفضل مباراة نطبق فيها الضغط المضاد منذ عدة لقاءات هذا الموسم".

وأتم المدرب الألماني: "علينا أن نفعل ما فعلناه الليلة مرارا وتكرارا في والمباريات القادمة ".


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