الرئيس التونسي: بلادنا تخوض حرب تحرير لفرض سيادتها الكاملة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "نحن نطبق القانون وكل قواعده وكل الإجراءات التي نص عليها ولا نريد أن يظلم أحد لكن لا نريد أن تبقى الدولة التونسية فريسة لهؤلاء يعبثون بها كما يشاؤون".

وأكد - خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي - أن من بين أهم التحديات التي يجب رفعها هو القضاء على المخدرات وعلى الشبكات التي انتشرت تقريبا في كل مكان، وأنه لا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى تخدير الشباب.

وأضاف سعيد "سنحارب الإرهاب الذي يسعى إلى ضرب الدولة وسنعمل أيضا، مؤمنين مخلصين، على حماية المجتمع من كل أشكال الجريمة.. وأنتم قادرون على ضرب كل هذه الشبكات التي تعمل لضرب المجتمع وعلينا جميعا في هذا الإطار أن نضاعف الجهود حتى نطهر البلاد من هذه الآفة، لأن غاية المتاجرين المرتبطين بهؤلاء المفسدين ليس الربح المادي فقط بل أيضا تفكيك المجتمع وضربه حتى يصير كجثة هامدة".