أحمد سامي: الفوارق الفنية كبيرة بين سموحة والأهلي

تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن مباراة فريقه أمام الأهلي التي أقيمت مساء الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره سموحة، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: «حاولنا على مرمى الأهلي وأهدرنا عدة فرص خلال المباراة، ولكن قدرات لاعبي الأهلي الفردية حسمت اللقاء لصالحهم».

وأضاف: «الفوارق الفنية كبيرة بين الأهلي وسموحة، وهدفنا إنهاء هذا الموسم في مركز جيد بالدوري الممتاز».

وتابع: «قدمنا مستوى جيد أمام الأهلي على قدر إمكانيات الفريق، ولدينا العديد من النواقص في قائمة فريق سموحة».

وأتم: «عندما أتيت إلى سموحة وجدت بعض المراكز لا يوجد بها لاعبين، ونحاول توفيق الأوضاع وفي الموسم القادم الأمور ستتغير».